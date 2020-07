Williams F1 : Russell et Latifi prolongés pour la saison 2021

C’est relativement inattendu, après seulement deux Grand-prix de Formule 1 courus, cette année. Mais cela vient d’être officialisé, l’écurie Williams Racing poursuivra avec son line-up actuel de pilotes, la saison prochaine. En effet, l’écurie de Grove vient tout juste de confirmer George Russell et Nicholas Latifi, aux mêmes postes.

Cela signifie aussi que Valtteri Bottas a probablement déjà signé avec Mercedes (car Russell était le candidat le plus crédible à son remplacement). Par ailleurs, avec cette annonce, une porte se ferme pour des pilotes potentiellement en quête d’un baquet à savoir, Sergio Perez, Romain Grosjean, Kevin Magnussen et même, Pierre Gasly.

Bring it on 2021 🗓️

Looking forward to seeing these two continuing to do their stuff with the team next year 👊#HungarianGP 🇭🇺 | #WeAreWilliams 💙 pic.twitter.com/gXzfhgjKEB

— WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) July 16, 2020