WRC : 5 pilotes encore en lice pour le titre !

Avec la pandémie de COVID-19 le calendrier du WRC 2020 s’est réduit comme une peau de chagrin. A la base il devait y avoir 14 manches (Chili inclus). A l’arrivée, il n’y en aura que 7… voire 8 si le Monza Rally Show est ajouté au calendrier. A la veille du départ du Rallye d’Italie-Sardaigne, petit arrêt sur le classement d’un championnat très disputé.

WRC : Elfyn Evans succédera-t-il à Richard Burns ?

La révélation de l’année c’est Elfyn Evans ! Arrivé chez Toyota en provenance de M-Sport, le gallois a réalisé un parcours sans faute cette année. C’est d’ailleurs le seul pilote du top 5, avec son jeune coéquipier Kalle Rovanperä, à avoir terminé chaque rallye dans le top 5 (et même dans le top4). En étant également le seul pilote avec deux victoires au compteur, Evans est logiquement en tête du championnat du monde des rallyes. Il pourrait ainsi devenir le 3e britannique à remporter le WRC après Colin McRae (1995) et Richard Burns (2001).

Actuellement, Evans possède 97points soit 18 de plus que Sébastien Ogier (Toyota). Troisième, Ott Tänak (Hyundai) s’est bien rattrapé de sa sortie au Monte-Carlo et pointe à 27 unités d’Evans. Pour sa première saison dans une WRC, Kalle Rovanperä impressionne. Pas une erreur en 5 rallyes et toujours des top 5 à la clef. A 20 ans, le jeune talent finlandais est quatrième du championnat à égalité de points avec Ott Tänak, champion du monde en titre !

Enfin, Thierry Neuville (Hyundai) reste mathématiquement dans la course au titre même s’il possède 32 points de retard sur Evans.

A noter qu’Elfyn Evans pourrait être titré dès ce week-end (sauf si Monza est ajouté au calendrier). Pour réaliser cet exploit, le pilote de la Toyota Yaris WRC N°33 doit : marquer 12 points de plus qu’Ogier et 3 de plus que Tänak et Rovanperä. Il doit aussi éviter que Thierry Neuville ne marque 2 points ou plus que lui sur cette épreuve.

Rendez-vous vendredi pour le début de ce Rallye d’Italie-Sardaigne qui s’annonce palpitant !