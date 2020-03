WRC 9 annoncé sur PS5, Switch et Xbox Next-gen !

Nacon Gaming et Kylotonn, studio en charge de la licence WRC sur PC et consoles, viennent d’annoncer la sortie cette année de WRC 9 ! La simulation de Rallye sous licence officielle sortira dès le 3 septembre prochain sur consoles PS4 et Xbox One ainsi que sur PC. Puis, un peu plus tard, sur Nintendo Switch, Sony PS5 et Xbox Series X. Une bande-annonce accompagne ce communiqué, de même que des informations sur ce nouvel opus et son contenu. Nous vous laissons découvrir l’ensemble…

WRC 9 : une carrière qui progresse encore…

Un mode carrière enrichi pour encore plus de challenge

Salué comme offrant l’un des meilleurs modes Carrière des jeux de racing, WRC 8 avait conquis le cœur des fans. Il est de retour dans WRC 9 avec des mécaniques de gameplay enrichies et de nouvelles possibilités de faire progresser son écurie, des épreuves encore plus diversifiées et un lien plus fort avec ce que vivent les équipes du championnat tout au long de l’année.

Toujours plus de contenus

WRC 9 proposera de nouveau un contenu très fourni avec notamment 3 nouvelles épreuves au calendrier : le retour du mythique Safari Rally du Kenya, du Rallye du Japon au tarmac très étroit, les sublimes paysages du Rallye de Nouvelle Zélande, ainsi 2 autres rallyes aux environnements entièrement retravaillés. Enfin, les fans pourront prendre le volant de nouveaux véhicules historiques ayant marqué l’histoire du Championnat.

Une expérience de jeu toujours plus réaliste

Afin d’améliorer et d’affiner certains comportements des véhicules, les développeurs se sont de nouveau concentrés sur le réalisme de la physique des voitures pour aller encore plus loin : suspensions, freinage, gestion des masses… Avec pour objectif de reproduire fidèlement les réactions des voitures sur toutes les surfaces et dans toutes les conditions qu’offre le championnat. Un travail particulier sur le son permet également une meilleure immersion.

WRC 9 plongera ainsi les joueurs au cœur de la nouvelle saison du FIA World Rally Championship en incluant tous les contenus de l’année, et bien plus encore :

3 nouveaux rallyes : Japon, Nouvelle-Zélande, Kenya

Plus de 50 équipes officielles et leurs livrées en WRC, WRC 2, WRC 3 et Junior WRC

Plus de 15 véhicules bonus ayant marqué l’histoire du championnat

