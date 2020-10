WRC 9 : la Finlande s’étoffe, Hayden Paddon s’invite à la fête

Alors que Nacon et Kylotonn annonçaient récemment que leur jeu de Rallye sous licence officielle, WRC 9, serait bien disponible au lancement de la console Sony Playstation 5, une autre actu concerne le soft en question depuis plusieurs jours. En effet, du contenu additionnel vient de débouler dans le jeu. Voici le détails des éléments ajoutés, pour l’occasion.

WRC 9 : les nouveautés, en attendant le mode co-pilote

Ce ne sont pas moins de six spéciales inédites qui viennent de s’ajouter au contenu du Rallye WRC de Finlande, dans le jeu WRC 9. Outre cet ajout de poids, le pilote Hyundai Hayden Paddon rejoint également -et enfin- la sélection du jeu. En outre, un mode photo accompagne cette mise à jour, proposée entièrement gratuitement aux joueurs, sur tous les supports. Des ajouts illustrés par le biais de la vidéo de présentation ci-dessous.

Sachez enfin qu’une seconde mise à jour sera prochainement propulsée par Nacon et Kylotonn avec notamment, l’arrivée attendue du mode co-pilote. Restez connectés. Et pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore consulté, notre test de WRC 9 sur Playstation 4 est disponible juste ici.