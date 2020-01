WRC, le Rallye de Suède annulé faute de neige ?

Une fois de plus, le manque de neige se fait sentir en Suède. A nouveau, à deux semaines et demi du départ, on ne sait pas encore si le rallye pourra être maintenu. A tel point que la FIA a décidé de statuer sur l’annulation ou non de l’épreuve lors d’une réunion exceptionnelle début février. Cette saison 2020 du WRC sera-t-elle amputée d’un deuxième rallye après le Chili ? Réponse dans une semaine !

Le Rallye de Suède restera-t-il au calendrier du WRC 2020 ?

Un blogueur, passionné de rallye, a publié quelques photos des routes qui doivent être empruntées par les pilotes du WRC mi-février. Et, la neige fait cruellement défaut pour le moment ! Les organisateurs utilisent le même système que les stations de ski afin de geler la route, mais cela sera-t-il suffisant ? La situation est alarmante et ce n’est pas la première année que cela arrive. Déjà en 2016, le rallye aurait pu être annulé faute de neige. La météo annonce l’arrivée de la neige et du froid pour début février sur la région traversée par le rallye. Mais, pour l’instant, rien n’est certain. Encore moins le fait de savoir si cela tiendra ou non.

Face à cette situation, la FIA a décidé de convoquer une réunion extraordinaire lundi 3 février afin de maintenir ou non l’épreuve au calendrier. Le Rallye de Suède pourrait-il devenir un rallye terre ? Peu probable, mais on ne sait jamais. En tout cas, ces soucis suédois poussent en faveur… du rallye du Canada, candidat au WRC à partir de 2022. Et, là bas, la neige ne manque pas.

En tout cas, Hyundai Motorsport n’a pas attendu de savoir si le rallye de Suède sera maintenu ou non pour annoncer quelques changement pour cette épreuve. Ainsi, Sébastien Loeb sera remplacé par Craig Breen en Suède ! Est-ce lié à sa contre-performance au Monte-Carlo ou est-ce un souhait du nonuple champion du monde ? Seul Andrea Adamo le sait.

Rendez-vous le 3 février prochain pour savoir si le Rallye de Suède sera maintenu ou non et, mi-février, pour suivre le Rallye s’il a lieu.