WRC, le Rallye de Suède toujours dans l’incertitude.

Alors qu’une annonce devait être faite hier, la FIA et les organisateurs du Rallye de Suède se donnent encore du temps avant de prendre une vraie décision. En attendant, l’épreuve historique, organisée en doublure depuis plusieurs années, est annulée !



WRC, le Rallye de Suède 2020 aura-t-il lieu ?

La situation météorologique reste alarmante à dix jours du départ et pourtant on ne sait toujours pas si la deuxième manche de la saison est maintenue ou non. La FIA a décidé, en accord avec les organisateurs, d’organiser de nouvelles réunions avant de prendre une décision. Ainsi, les observateurs de la FIA vont se rendre sur les spéciales dans les jours à venir. De plus, des concertations avec les équipes officielles (M-Sport, Toyota et Hyundai) vont se tenir suite à ces observations. Puis, une décision sera prise. En Norvège, la neige est bien présente. Les spéciales organisées chez le voisin peuvent donc se dérouler.

Si une annulation semble logique, elle n’a pas encore été annoncée. D’ailleurs, un plan B serait même à l’étude ! A l’instar du dernier Rallye d’Australie, une version raccourcie du Rallye de Suède pourrait voir le jour. Et, on notera que certaines rumeurs annoncent même que ce plan B comporterait… quatre spéciales ! 3 le vendredi et 1 le dimanche. Plus de 70% du tracé initial passerait alors à la trappe.

Après l’Australie et le Chili, ce serait donc la Suède pourrait devenir le troisième rallye WRC à être annulé en 4 mois seulement ! Et quand on sait que le Kenya fait face à une situation critique suite à une invasion de criquets… une quatrième épreuve pourrait être annulée dans la foulée ! Triste.

Rendez-vous dans les jours à venir pour savoir si le Rallye de Suède 2020 sera maintenu ou non.