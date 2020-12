WRC, Rally Monza, Ogier repasse en tête, Sordo et Lappi pénalisés

Hier soir tard les commissaires du Rally Monza ont décidé de pimenter la course en infligeant dix secondes de pénalité à Dani Sordo et Esapekka Lappi. La raison ? Les deux pilotes auraient volontairement coupé une chicane qui avait bougé par rapport aux passages précédents. Ainsi, ce matin, le top 5 se tenait en 7s7. Ce matin, la première boucle s’est révélée très disputée mais avec beaucoup moins de neige que prévu.

WRC, Ogier et Sordo, un duel à coups de secondes.

Finalement, les déneigeuses sont passées et la neige n’était pas vraiment au rendez-vous sauf à quelques endroits. Dans la première spéciale, la fin était très piégeuse avec quelques kilomètres très glissants. Beaucoup de pilotes ont levé le pied sur cette portion et Kalle Rovanperä s’est même fait très peur avec une touchette. Dans le même temps, Sébastien Ogier montrait toute l’étendue de son talent en réalisant un superbe chrono. Temps scratch pour le français 5s6 devant Dani Sordo. Elfyn Evans et Ott Tänak sont repoussés à plus de 8s. Tänak termine à dix secondes et Lappi lâche 15 secondes ! A l’arrivée, Ogier passe en tête pour 3s6 devant Sordo. Evans profite du mauvais temps de Lappi pour monter sur le podium.

Dans la seconde spéciale, Sébastien Ogier a été trop prudent et termine 8e à 5s8 d’un Dani Sordo en très grande forme. L’espagnol reprend alors la tête du rallye pour 2s2. Lappi a encore perdu une place au classement général et voit Ott Tänak lui passer devant. Dans cette ES8, c’est Ole Christian Veiby qui est parti à la faute. Auteur d’un début de rallye solide le norvégien s’est fait avoir dans un virage qui ne semblait pas si piégeux. Le pilote Hyundai lâche plus de 3 minutes dans l’herbe et la boue avant de pouvoir repartir. Il 13 places au général et sombre au 21e rang.

Troisième et dernière spéciale, Costa Valle Imagna 1 s’annonçait comme la spéciale la plus délicate. Une montée en altitude avant une descente vers la vallée. L’évolution des temps intermédiaires a prouvé que le terrain changeait beaucoup au fil des kilomètres. Si Ott Tänak et Dani Sordo ont réalisé de très bons temps sur la partie la plus délicate, en altitude, ils n’ont pas su concrétiser dans la descente. Au final, Elfyn Evans remporte cette ES9 pour cinq dixièmes sur Sébastien Ogier. Tânak termine troisième à 4s7 d’Ogier quand Lappi termine devant Sordo. Ce résultat permet à Sébastien Ogier de repasser en tête du rallye pour 6s7 ! Elfyn Evans revient très fort et se place à 8 dixièmes de Sordo. Tänak est désormais à 8s2 du podium.

Mikkelen lâche du temps, Solberg remonte.

En WRC-3, Andreas Mikkelsen a perdu beaucoup de temps dans la première spéciale du jour. Néanmoins, le norvégien reste en tête des R5 et de sa catégorie avec, désormais, 29s9 d’avance sur un Oliver Solberg en grande forme ce matin ! Emil Lindholm complète le triplé Skoda provisoire devant Jari Huttunen. Le finlandais voit Marco Bulacia progresser au classement. Le bolivien actuel leader du championnat est désormais à égalité de points avec le pilote Hyundai. A noter l’erreur de Niclas Grönholm dans l’ES9. Le pilote de Rallycross, dont c’est la première en WRC, a arraché une roue. Pourra-t-il rejoindre le service park ou devra-t-il abandonner ?

En WRC-2, le classement a été totalement bouleversé ce matin ! Mads Ostberg a enchainé les excellents chronos et a su reprendre la tête de la catégorie à Adrien Fourmaux dans la dernière spéciale de la matinée. Fourmaux est désormais deuxième à 17s du pilote Citroën. Une petite sortie a fait perdre de précieuses secondes au nordiste. Jan Kopecky retrouve le sourire sur des spéciales plus typées rallye. Le tchèque est désormais troisième à 21 secondes de Fourmaux et avec 20s d’avance sur son coéquipier, Pontus Tidemand. Néanmoins, face aux enjeux du championnat en WRC-2, on imagine aisément que si le classement en restait là, Kopecky laisserait passer le suédois, son coéquipier chez oksport WRT.

En Junior, grosse surprise avec la sortie de Matin Seks dans l’ES7 ! Le leader du championnat, s’est fait piéger dans la première spéciale du jour alors qu’il était deuxième du classement général. Avec cette erreur, il offre le titre à Tom Kristensson. Le suédois a néanmoins la pression : il doit éviter les pièges pour terminer le rallye et décrocher le titre ! Le suspens est encore présent en JWRC.

Rendez-vous cet après midi pour 4 nouvelles spéciales de ce Rally Monza 2020, ultime manche du Championnat du Monde des Rallyes.