WRC, Rallye de Suède, Rovanperä remporte un shakedown sans neige.

Maintenu malgré le manque cruel de neige, le Rallye de Suède a commencé ce matin par le traditionnel Shakedown… sur la terre ! Dans un certain jeu d’équilibristes, les pilotes Toyota ont dominé la concurrence. Ainsi, Kalle Rovanperä a réalisé le meilleur temps devant ses coéquipiers !

WRC, Rovanperä surprend sur la terre de Suède !

Déjà amputé d’une grande partie de son parcours faute de neige, le Rallye de Suède a finalement eu le droit à un Shakedown… sur la terre ! Mais, les pilotes sont partis avec des pneus cloutés. Dans un jeu assez dangereux, les pilotes Toyota se sont montrés très en forme. Et, au final, c’est Kalle Rovanperä qui a surpris tout le monde en réalisant le meilleur temps ! Il devance Sébastien Ogier de plus de 3 secondes et Elfyn Evans se classe troisième à un dixième d’Ogier. Craig Breen a bien retrouvé la Hyundai i20 Coupé WRC en réalisant le quatrième temps juste devant Ott Tänak ! Katsuta se classe sixième devant Teemu Suninen et Jari-Matti Latvala. A noter que Suninen aurait pu abandonner dès le premier passage suite à une sortie de route… heureusement sans conséquence.

En « Division 2 », Jari-Huttunen (i20 R5) réalise le meilleur temps devant Mads Ostberg (C3 R5) et Erik Pietarinen (Fabia R5 Evo). Oliver Solberg, engagé sur une Skoda Fabia semi-officielle, a réalisé le quatrième meilleur temps des R5 devant un certain Johan Kristoffersson !

Ce soir, pas de super spéciale à Karlstad. La traditionnelle spéciale en 1 contre 1 a été annulée… faute de neige ! Néanmoins, elle devient un second Shakedown ! C’est à n’y rien comprendre. Le « drôle » de Rallye de Suède a débuté. La seconde manche du WRC 2020 s’annonce très délicate pour tous les pilotes. D’ailleurs, tous s’accordaient à dire que les conditions de route seraient « très surprenantes » voire limite « dangereuses ». Qui gagnera ce mini Rallye de Suède 2020 ? Début de réponse demain matin avec l’ES2 Hof-Finnskog 1 à 8h42.