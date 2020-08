Zarco : qu’il pleuve ou non, Johann aux affaires (aussi) en Autriche

Nous évoquions le statut de Johann Zarco il y a quelques jours, à l’occasion du Grand-Prix d’Autriche de MotoGP 2020. Et le Français n’a pas déçu, confirmant au passage son rôle de top driver, sur le circuit du Red Bull Ring. Oui, les performances de la Ducati Avintia n’étaient pas une simple parenthèse, à Brno.

Comme attendu, la pluie est venue perturber les essais libres 2 du Grand-Prix d’Autriche, vendredi dernier. Précipitations qui pourraient également être au programme des EL3, tout à l’heure. Ce qui signifie que Johann Zarco est, peut-être, déjà qualifié. En effet, le tricolore a signé un probant 6ème chrono lors des FP1, confirmant au passage qu’il faudrait compter avec lui cette-fois encore.

Néanmoins, il se pourrait que les choses soient plus difficiles à Spielberg qu’à Brno, concernant la lutte pour la pole position. Effectivement, les KTM mais aussi, les Ducati de cette année, paraissent plus performantes dans l’exercice des qualifications. Ainsi, la bataille pourrait être très serrée, avec également les Suzuki et même, le Japonais Nakagami.

Reste à définir si les qualifications se dérouleront sur le sec ou sur le mouillé. Néanmoins, pour Zarco, n’importe quelles conditions semblent lui convenir. Comme l’a prouvé son 5ème temps en essais libres 2, sur une piste s’asséchant progressivement mais légèrement humide jusqu’au bout. Aussi, Johann sera attendu dans le top six, sur la grille, quoiqu’il arrive. Rendez-vous à 9H55 pour les libres 3 puis à 14H00, avec les qualifications.

No change to the combined standings after #MotoGP FP2! 🏁@polespargaro heads into qualifying day as the man to beat! ⏱️#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/bKqdcpBrmC

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 14, 2020